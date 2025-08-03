У червоній пишній сукні: Меріл Стріп приголомшила розкішним образом на зніманнях «Диявол носить Prada 2»

Меріл Стріп / © Getty Images

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Днями Музей природничої історії у Нью-Йорку перетворився на знімальний майданчик сиквелу «Диявол носить Prada». Меріл Стріп, яка повернулася до своєї культової ролі головної редакторки глянцю Міранди Прістлі, приголомшила своїм розкішним аутфітом.

Акторка сяяла у червоній сукні з одним відкритим плечем, пишною спідницею і зі шлейфом. У Стріп була гарна елегантна зачіска, вечірній макіяж і діамантові сережки у вухах. Вона мала просто неймовірний вигляд.

Меріл Стріп / © Getty Images

Разом із Меріл позував її колега зі стрічки — Стенлі Туччі, який грає артдиректора Найджела. Він був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорно-білу краватку в горошок, чорно-білий смугастий шарф і чорні лаковані туфлі.

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Наггадаємо, минулого разу Мерід Стріп з’явилася на зніманнях у стильному монохромному луку у всьому сірому.