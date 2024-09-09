У червоній шкіряній сукні і замшевих босоніжках: Демі Мур на вечірці у Торонто

Демі Мур відвідала вечірку "Дорога до "Золотих глобусів", яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Для своєї появи вона обрала червону шкіряну сукню міді від нью-йоркського бренду Proenza Schouler. Вбрання мало тонкі бретельки і спідницю із зав’язкою.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Сукню Демі скомбінувала з червоними замшевими босоніжками на підборах від Aquazzura. У неї було ідеально рівне укладання, вечірній макіяж і червоний педикюр. Вуха акторка прикрасила золотими сережками від Tiffany & Co., інкрустованими діамантами, і золотими браслетами.

Нагадаємо, Демі Мур презентувала фільм "Субстанція" (The Substance) на кінофестивалі у Торонто у чорно-білому аутфіті від бренду Thom Browne. На ній була класична біла сорочка з чорною краваткою, чорний атласний широкий пояс, який підкреслив її тонку талію, і довга чорна спідниця.

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