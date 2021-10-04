У червоній сорочці і шкіряній куртці: Кейт Мосс потрапила під приціл папараці в Парижі

Британська супермодель приїхала на Паризький тиждень моди.

47-річна Кейт Мосс була заскочена вуличними фотографами на виході з готелю Ritz в Парижі.

Зірка була одягнена в червону сорочку з краваткою, яка була пікантно розстебнута на зоні декольте і доповнила її чорною максіспідницею зі шкіряними черевиками на дуже високих підборах. Кейт одягла також шкіряну куртку, а на плечі у неї була маленька чорна сумка на ремінцях-ланцюжках. Волосся у Мосс було розпущене, а у вухах у неї були сережки-підвіски з маленькими смарагдовим камінням, а на обличчі круглі сонцезахисні окуляри.

Кейт Мосс / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Ліла Мосс виходила на подіум на показі Versace і Fendi і вийшла на шоу з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні. Ліла хворіє на діабет першого типу, при якому інсулін в тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози. Цей маленький вчинок, можливо, навіть ненавмисний, надихнув багатьох, люди почали писати дівчині в Instagram захоплені повідомлення і дякувати за освітлення цієї теми.

Ліла Мосс / Getty Images

Читайте також: Легендарні супермоделі 90-х: який вони мають вигляд зараз

Ліла Мосс — образи на подіумі і в звичайному житті (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання