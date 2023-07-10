У червоній спідниці і з хусткою на голові: Катерина Бужинська у гарному образі чуттєво виконала пісню

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона чуттєво виконує пісню "Така духмяна, світла ніч" на слова Юрія Рибчинського і музику Павла Зіброва.

На відео артистка постала у гарному національному образі, який складався із чорної жилетки з кольоровою вишивкою, чорних прозорих рукавів і червоної спідниці з рюшами на подолі. На голові у неї була чорна хустка з квітчастим принтом, а на шиї – намисто-гердан. У руках Катерина тримала квіти.

Позувала співачка біля дерев'яної хатини і килима з українським флористичним орнаментом.

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступили з благодійними концертами у Болгарії. Світлини і відео звідти артистка показала у соцмережі.

"В єднанні наша сила! Ми з Михайлом Грицканом продовжуємо об’єднувати весь світ українською піснею. Після завершення першої частини Всеукраїнського благодійного туру "ВОЛЯ", ми вирушили до Болгарії, де продовжили роботу нашого культурного фронту. Лунала наша пісня, майоріли жовто-блакитні прапори, звучали слова безмежної вдячності від наших земляків і переповнювало відчуття гордості, що ми – українці і весь світ з Україною", – написала Бужинська.

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