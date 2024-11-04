У червоній спідній білизні: ефектна Кендіс Свейнпоул позувала на балконі в Нью-Йорку

Традиційно після святкування Геловіна всі бренди починають готуватися до різдвяних свят. Так, 36-річна південноафриканська топмодель та "янгол" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – з'явилася у новій святковій промокампанії. Локацією для зніманнь було обрано балкон однієї з багатоповерхівок у Нью-Йорку.

Дівчина позувала в ефектному червоному мереживному комплекті з підтяжками для панчох та в шовкових рукавичках із бантами. Її волосся було покладене в красиві хвилі, а на обличчі був природний макіяж.

"Відкрийте для себе магію цього святкового сезону", — написала Кендіс під фото.

На інших кадрах образ Свейнпоул доповнювали золоті крила.

Раніше, нагадаємо, на грандіозному Victoria's Secret Fashion Show 2024, що відбувся в Нью-Йорку, Кендіс Свейнпоул також сяяла на подіумі в червоній білизні.

Кендіс Свейнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Читайте також:

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)