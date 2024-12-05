У червоній спідній білизні: "Міс Аргентина" блиснула підкачаним пресом

33-річна аргентинська модель, "Міс Аргентина – 2014" – Валентина Феррер – взяла участь у святковій промокампанії Victoria's Secret. Фото вона показала у своєму Instagram.

Модель позувала в червоному мереживному комплекті спідньої білизни на білому дивані і вкривалася зверху світлою ковдрою.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

У дівчини струнка та спортивна фігура.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

Зазначимо, Валентина – одна з найвідоміших аргентинських красунь на міжнародній арені. Також вона відома як телеведуча, акторка та учасниця різних благодійних проектів.

instagram.com/valentinaferrer

Нагадаємо, раніше Валентина Феррер у прозорому вбранні з'явилася на вечірці. Вона відвідала афтепаті "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку. Для цієї події дівчина обрала сексуальний образ total black. На Валентині була мереживна сукня з квітковим візерунком, в якій вона блиснула чорною білизною.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

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