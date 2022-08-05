У червоній сукні без бретелей: вагітна Ромі Стрідж відвідала захід на Майорці

Зараз 27-річна модель вагітна другою дитиною.
Знаменита модель Ромі Стрідж прилетіла зі США на іспанський острів Майорка, де відбулася щорічна благодійна вечірка, влаштована німецьким бізнесменом Марселем Ремусом. Дрескод на заході традиційно був червоний.
Голландська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret з'явилася на вечірці в обтислій в сукні, без бретелей і зі спідницею-русалкою. Доповнили вбрання Ромі зачіска із зачесаним назад волоссям, макіяж, ефектні довгі сережки, а також срібляста сумка та дуже гламурні туфлі від бренду Mach & Mach.
Декількома красивими знімками дівчина поділилася з шанувальниками у Instagram.
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