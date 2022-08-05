Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоній сукні без бретелей: вагітна Ромі Стрідж відвідала захід на Майорці

Дата публікації
Перегляди
555
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоній сукні без бретелей: вагітна Ромі Стрідж відвідала захід на Майорці

Ромі Стрідж / Фото: Getty Images

Зараз 27-річна модель вагітна другою дитиною.

Знаменита модель Ромі Стрідж прилетіла зі США на іспанський острів Майорка, де відбулася щорічна благодійна вечірка, влаштована німецьким бізнесменом Марселем Ремусом. Дрескод на заході традиційно був червоний.

Голландська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret з'явилася на вечірці в обтислій в сукні, без бретелей і зі спідницею-русалкою. Доповнили вбрання Ромі зачіска із зачесаним назад волоссям, макіяж, ефектні довгі сережки, а також срібляста сумка та дуже гламурні туфлі від бренду Mach & Mach.

Ромі Стрідж / © Getty Images
Ромі Стрідж / Фото: Getty Images

Декількома красивими знімками дівчина поділилася з шанувальниками у Instagram.

Читайте також:

Наступна публікація