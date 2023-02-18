У сексуальній червоній сукні: Демі Роуз похизувалася стрингами і пишними сідницями

Британська модель продемонструвала образ lady in red.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нові пікантні знімки, на яких вона постала у сексуальному образі.
На моделі була червона атласна сукня у білизняному стилі з оголеною спиною, яку вона продемонструвала на камеру.
Роуз також похизувалася червоними стрингами з камінням і пишними сідницями.
Свій спокусливий аутфіт Демі доповнила елегантною зачіскою, макіяжем із червоною помадою, молочним манікюром і каблучкою з великим діамантом.
На столі біля дівчини стояв букет червоних троянд, які їй, напевно, подарував залицяльник.
Нагадаємо, минулого разу Демі позувала у блакитній прозорій сукні максі з блискучим принтом, відвертим декольте до пупка і відкритою спиною. Під вбранням була відсутня білизна.
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