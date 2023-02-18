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У сексуальній червоній сукні: Демі Роуз похизувалася стрингами і пишними сідницями

У сексуальній червоній сукні: Демі Роуз похизувалася стрингами і пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
457
Час на прочитання
1 хв
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У сексуальній червоній сукні: Демі Роуз похизувалася стрингами і пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продемонструвала образ lady in red.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові пікантні знімки, на яких вона постала у сексуальному образі.

На моделі була червона атласна сукня у білизняному стилі з оголеною спиною, яку вона продемонструвала на камеру.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз також похизувалася червоними стрингами з камінням і пишними сідницями.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій спокусливий аутфіт Демі доповнила елегантною зачіскою, макіяжем із червоною помадою, молочним манікюром і каблучкою з великим діамантом.

На столі біля дівчини стояв букет червоних троянд, які їй, напевно, подарував залицяльник.

Нагадаємо, минулого разу Демі позувала у блакитній прозорій сукні максі з блискучим принтом, відвертим декольте до пупка і відкритою спиною. Під вбранням була відсутня білизна.

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Дата публікації
Перегляди
457
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