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У червоній сукні Dolce & Gabbana: Серена Вільмс в ефектному образі позувала на тлі Ейфелевої вежі

У червоній сукні Dolce & Gabbana: Серена Вільмс в ефектному образі позувала на тлі Ейфелевої вежі

У червоній сукні Dolce & Gabbana: Серена Вільмс в ефектному образі позувала на тлі Ейфелевої вежі

Серена Вільмс / Фото: Associated Press

42-річна колишня перша ракетка світу підкреслила фігуру красивим вбранням.

Серена Вільямс побувала на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Франції. Фотографи її зазнімкували в ефектному образі на тлі Ейфелевої вежі у Парижі.

Екстенісистка була одягнена у червону сукню по фігурі довжини міді з драпуванням із осінньої колекції бренду Dolce & Gabbana 2023. Вбрання мало прозорі рукава і пікантне декольте.

Серена Вільмс / © Associated Press
Серена Вільмс / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила червоною лакованою сумкою і коричневими шкіряними туфлями-човниками.

Серена Вільмс / © Associated Press
Серена Вільмс / Фото: Associated Press

У Вільямс було об'ємне укладання з кучерями, макіяж із пишними віями, ніжно-рожевий манікюр, діамантовий браслет і годинник на зап'ястях.

Нагадаємо, Серена Вільямс під час церемонії вручення нагород ESPY у Лос-Анджелесі вийшла на сцену у кокетливій рожевій асиметричній мінісукні-бюстьє з блискітками і пір'ям.

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