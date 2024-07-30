У червоній сукні Dolce & Gabbana: Серена Вільмс в ефектному образі позувала на тлі Ейфелевої вежі

42-річна колишня перша ракетка світу підкреслила фігуру красивим вбранням.
Серена Вільямс побувала на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Франції. Фотографи її зазнімкували в ефектному образі на тлі Ейфелевої вежі у Парижі.
Екстенісистка була одягнена у червону сукню по фігурі довжини міді з драпуванням із осінньої колекції бренду Dolce & Gabbana 2023. Вбрання мало прозорі рукава і пікантне декольте.
Аутфіт вона доповнила червоною лакованою сумкою і коричневими шкіряними туфлями-човниками.
У Вільямс було об'ємне укладання з кучерями, макіяж із пишними віями, ніжно-рожевий манікюр, діамантовий браслет і годинник на зап'ястях.
Нагадаємо, Серена Вільямс під час церемонії вручення нагород ESPY у Лос-Анджелесі вийшла на сцену у кокетливій рожевій асиметричній мінісукні-бюстьє з блискітками і пір'ям.
Читайте також:
- У корсеті з собаками і мініспідниці: Серена Вільямс у дивному луку з'явилася на фешншоу
- Два місяці після пологів: Серена Вільямс у сукні з відвертим декольте і об’ємними рукавами стала "іконою моди"
- У компанії 5-річної доньки: Серена Вільямс у мінішортах продемонструвала вагітний живіт