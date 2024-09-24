В червоній сукні і без зморшок на обличчі: 50-річна індійська зірка Айшварія Рай захопила ефектним виглядом

Айшварія Рай продемонструвала розкішний вигляд на Паризькому тижні моди.
Зірка Боллівуду і переможниця конкурсу краси "Міс світу-1994" Айшварія Рай також була у списку зіркових красунь, які взяли участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, яке відбулося в межах Паризького тижня моди.
Акторка вийшла на подіум у червоній сукні-балахоні з прорізами на рукавах, оголеними плечима та довгим шлейфом, який їй допомогли розправити помічники шоу. Взута вона була в золотисті босоніжки на підборах.
Волосся Айшварії уклали в гарні локони і зробили макіяж із чорними стрілками та червоною помадою.
До речі, Рай має молодий вигляд – зовсім не скажеш, що їй 50. Шкіра обличчя має пружний, сяйливий вигляд і на ньому ми не помітили жодної зморшки.
Нагадаємо, Айшварія Рай на червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшла в екстравагантній сріблясто-бірюзовій сукні від Falguni Shane Peacock, яка була схожа на святкову мішуру, яку використовують для прикрашання ялинок на Різдво.
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