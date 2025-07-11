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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні і білих мюлях: яскрава Ханна Веддінгем на Вімблдоні

50-річна британська акторка, зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ханна Веддінгем

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Ханна Веддінгем відвідала десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату, який триває у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі у Лондоні.

Там акторка продемонструвала яскравий образ. На ній була червона сукня приталеного силуету з американською проймою і коміром-галтером.

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Аутфіт Веддінгем доповнила білими мюлями з бантами і червоною сумкою. Зірка зробила елегантну об’ємну зачіску, макіяж із бежево-кораловою помадою і молочний манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки, а на руках — каблучки.

Нагадаємо, Ханна Веддінгем на Каннському кінофестивалі сяяла у кастомній пудрово-рожевій сукні по фігурі від Pamella Roland.

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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