У червоній сукні і білих мюлях: яскрава Ханна Веддінгем на Вімблдоні

Ханна Веддінгем / © Getty Images

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Ханна Веддінгем відвідала десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату, який триває у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі у Лондоні.

Там акторка продемонструвала яскравий образ. На ній була червона сукня приталеного силуету з американською проймою і коміром-галтером.

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Аутфіт Веддінгем доповнила білими мюлями з бантами і червоною сумкою. Зірка зробила елегантну об’ємну зачіску, макіяж із бежево-кораловою помадою і молочний манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки, а на руках — каблучки.

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Нагадаємо, Ханна Веддінгем на Каннському кінофестивалі сяяла у кастомній пудрово-рожевій сукні по фігурі від Pamella Roland.