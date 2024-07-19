У червоній сукні і босоніж: Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ

43-річна зірка реаліті і бізнесвумен приміряла красиве вбрання від французького модельєра Аззедіна Алаї.
Кім Кардашян похизувалася в Instagram яскравим ефектним образом, у якому вона влаштувала легку імпровізовану фотосесію.
Перед об'єктивом фотокамери зірка реаліті постала у довгій червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa. Позувала красуня босоніж.
Волосся вона зібрала у гладкий пучок, прикрасивши його квітами, зробила макіяж у нюдово-коричневих відтінках і завершила лук молочним маніюкром.
"Щасливе місце", – підписала знімки зірка реаліті.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян помітили у дивному вбранні в Лос-Анджелесі.
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