У червоній сукні і босоніж: Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ

43-річна зірка реаліті і бізнесвумен приміряла красиве вбрання від французького модельєра Аззедіна Алаї.

Кім Кардашян похизувалася в Instagram яскравим ефектним образом, у якому вона влаштувала легку імпровізовану фотосесію.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Перед об'єктивом фотокамери зірка реаліті постала у довгій червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa. Позувала красуня босоніж.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Волосся вона зібрала у гладкий пучок, прикрасивши його квітами, зробила макіяж у нюдово-коричневих відтінках і завершила лук молочним маніюкром.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Щасливе місце", – підписала знімки зірка реаліті.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян помітили у дивному вбранні в Лос-Анджелесі.

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