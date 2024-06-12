У червоній сукні і лакованих туфлях: красива Керрі Вашингтон на фестивалі

47-річна акторка і політична активістка в образі lady in red постала на прем'єрі фільму.

Керрі Вашингтон відвідала прем'єру трилера The Knife, яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2024 у Нью-Йорку.

Там вона з'явилася в ефектному аутфіті. На Керрі була червона сукня, розшита прозорими деталями, від бренду Sportmax. Вбрання вона скомбінувала з червоними лакованими туфлями на шпильках від Maison Ernest.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками і червоний манікюр. Лук зірка завершила браслетом і каблучками від Marie Lichtenberg.

На кінофестивалі Tribeca побувала також Алісія Вікандер, яка сяяла у сукні з бісером і лелітками від Модного дому Louis Vuitton.

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