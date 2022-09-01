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У червоній сукні і на шпильках: 78-річна Катрін Деньов у вишуканому образі з'явилася на Венеційському кінофестивалі

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У червоній сукні і на шпильках: 78-річна Катрін Деньов у вишуканому образі з'явилася на Венеційському кінофестивалі

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Легенда французького кіно в розкішному луку відвідала прем'єру фільму "Білий шум".

Катрін Деньов відвідала Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці акторка з'явилася у червоній сукні максі із розрізом спереду, яка чудово на ній сиділа.

Катрін Деньов / © Associated Press
Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Вбрання Катрін доповнила срібними туфлями на шпильках та брошками і срібною сумочкою з брошкою із каміння.

Катрін Деньов / © Associated Press
Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Руки вона прикрасила парними браслетами з тигровим принтом, вуха – елегантними сережками з камінням.

Катрін Деньов / © Associated Press
Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Бордовий манікюр, зачіска з начосом і макіяж з акцентом на очах завершили вишуканий аутфіт Деньов.

Нагадаємо, на відкриття кінофестивалю Катрін прийшла у синій сорочці з українським прапором на грудях.

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