У червоній сукні і на шпильках: 78-річна Катрін Деньов у вишуканому образі з'явилася на Венеційському кінофестивалі

Легенда французького кіно в розкішному луку відвідала прем'єру фільму "Білий шум".
Катрін Деньов відвідала Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці акторка з'явилася у червоній сукні максі із розрізом спереду, яка чудово на ній сиділа.
Вбрання Катрін доповнила срібними туфлями на шпильках та брошками і срібною сумочкою з брошкою із каміння.
Руки вона прикрасила парними браслетами з тигровим принтом, вуха – елегантними сережками з камінням.
Бордовий манікюр, зачіска з начосом і макіяж з акцентом на очах завершили вишуканий аутфіт Деньов.
Нагадаємо, на відкриття кінофестивалю Катрін прийшла у синій сорочці з українським прапором на грудях.
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