ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні й на високих підборах: струнка Зої Салдана потрапила під приціл папараці

Акторка в образі lady in red з’явилася на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зої Салдана

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана потратила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на знімання на ABC Studios. Акторка мала ефектний вигляд.

На Зої було червоне вбрання, яке складалося з боді на бретельках і спідниці міді з розрізом збоку. Воно чудово підкреслило її струнку фігуру. На плечі зірка накинула і зав’язала светр у тон, що додало луку невимушеності й вуличного шарму.

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана / © Getty Images

Аутфіт Салдана доповнила білими гостроносими туфлями з ремінцями на високих підборах. У неї було хвилясте укладання, сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та лаконічні прикраси.

Нагадаємо, Зої Салдана на церемонію вручення нагород Variety’s 10 Directors To Watch і Creative Impact Awards одягла довгу чорну сукню фасону «русалка» з великими червоними квітами з колекції Marni весна-літо 2025 року.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie