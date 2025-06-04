У червоній сукні й на високих підборах: струнка Зої Салдана потрапила під приціл папараці

Зої Салдана / © Getty Images

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Зої Салдана потратила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на знімання на ABC Studios. Акторка мала ефектний вигляд.

На Зої було червоне вбрання, яке складалося з боді на бретельках і спідниці міді з розрізом збоку. Воно чудово підкреслило її струнку фігуру. На плечі зірка накинула і зав’язала светр у тон, що додало луку невимушеності й вуличного шарму.

Зої Салдана / © Getty Images

Аутфіт Салдана доповнила білими гостроносими туфлями з ремінцями на високих підборах. У неї було хвилясте укладання, сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та лаконічні прикраси.

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Нагадаємо, Зої Салдана на церемонію вручення нагород Variety’s 10 Directors To Watch і Creative Impact Awards одягла довгу чорну сукню фасону «русалка» з великими червоними квітами з колекції Marni весна-літо 2025 року.