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У червоній сукні і розкішній короні: переможниця "Міс США 2024" продемонструвала красивий образ

У червоній сукні і розкішній короні: переможниця "Міс США 2024" продемонструвала красивий образ

У червоній сукні і розкішній короні: переможниця "Міс США 2024" продемонструвала красивий образ

"Міс США 2024" Альма Купер / Фото: Getty Images

Альма Купер знялася у відео з короною, яку днями отримала на конкурсі краси.

Переможниця конкурсу краси "Міс США 2024" – Альма Купер – опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала красивий аутфіт.

Альма була одягнена у червону сукню з американською проймою і драпуванням на спідниці. На голові у неї була розкішна коштовна корона з діамантами і сапфірами, яка дуже їй личить.

У дівчини було гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала Альма Купер під час дефіле у бікіні на конкурсі.

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