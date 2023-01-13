У червоній сукні і в компанії Бреда Пітта: Марго Роббі на прем'єрі фільму "Вавілон"

Марго Роббі обрала ефектний лук для прем'єрного показу фільму "Вавілон", що відбувся 12 січня у Лондоні.

Разом із Роббі на доріжці з'явився і Бред Пітт, який також зіграв у фільмі. Днями актор здивував шанувальників новою зачіскою. Бред був у чудовому настрої і весь час веселив Марго, яка сміялася від його жартів, прикриваючи рота рукою.

Марго Роббі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На доріжку 32-річна акторка вийшла у червоній сукні з колекції весна-літо 2023 року від Valentino. Сукня-балахон з відкритою спиною та м'якими складками мала яскравий вигляд. Особливо порівнюючи з образом Марго на церемонії "Золотий глобус", де вона сяяла у луку від Chanel.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі на "Золотому глобусі" / Фото: Associated Press

Роббі зібрала волосся в низький пучок, залишивши кілька пасм спереду, а також зробила гарний макіяж очей і насиченою червоною помадою нафарбувала губи.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Бред Пітт був у сірому костюмі у велику клітку, сірій сорочці і взутий у ідеально начищені черевики.

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