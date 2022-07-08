Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У червоній сукні і в компанії Дзідзьо та Пономарьова: Ірина Федишин показала нове відео

У червоній сукні і в компанії Дзідзьо та Пономарьова: Ірина Федишин показала нове відео

Дата публікації
Перегляди
391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоній сукні і в компанії Дзідзьо та Пономарьова: Ірина Федишин показала нове відео

Артистка зі своїми колегами анонсувала благодійні концерти у Європі.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала разом зі своїми колегами з шоубізнесу – Дзідзьо та Олександром Пономарьовим. Зірки анонсували свої благодійні концерти, які відбудуться в Іспанії та Чехії:

9 липня - Sant Gregori - Girona ( Іспанія), 10 липня - Guissona (Іспанія), 15 липня - Praga (Чехія),
17 липня – Brno (Чехія).

Всі отримані кошти від концертів підуть на підтримку України.

На відео Ірина з'явилася у червоній обтислій сукні на тонких бретельках. На шиї у неї було блискуче намисто. Свій образ співачка доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Федишин показала відео з її благодійного концерту в Неаполі.

Читайте також: 

Наступна публікація