У червоній сукні і в компанії Дзідзьо та Пономарьова: Ірина Федишин показала нове відео

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала разом зі своїми колегами з шоубізнесу – Дзідзьо та Олександром Пономарьовим. Зірки анонсували свої благодійні концерти, які відбудуться в Іспанії та Чехії:

9 липня - Sant Gregori - Girona ( Іспанія), 10 липня - Guissona (Іспанія), 15 липня - Praga (Чехія),

17 липня – Brno (Чехія).

Всі отримані кошти від концертів підуть на підтримку України.

На відео Ірина з'явилася у червоній обтислій сукні на тонких бретельках. На шиї у неї було блискуче намисто. Свій образ співачка доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Федишин показала відео з її благодійного концерту в Неаполі.

Читайте також: