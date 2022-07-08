У червоній сукні і в компанії Дзідзьо та Пономарьова: Ірина Федишин показала нове відео

Артистка зі своїми колегами анонсувала благодійні концерти у Європі.
Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала разом зі своїми колегами з шоубізнесу – Дзідзьо та Олександром Пономарьовим. Зірки анонсували свої благодійні концерти, які відбудуться в Іспанії та Чехії:
9 липня - Sant Gregori - Girona ( Іспанія), 10 липня - Guissona (Іспанія), 15 липня - Praga (Чехія),
17 липня – Brno (Чехія).
Всі отримані кошти від концертів підуть на підтримку України.
На відео Ірина з'явилася у червоній обтислій сукні на тонких бретельках. На шиї у неї було блискуче намисто. Свій образ співачка доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, Федишин показала відео з її благодійного концерту в Неаполі.
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