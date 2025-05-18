ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні і з гарним кольє на шиї: Розі Гайнтінгтон-Вайтлі сяяла на Каннському кінофестивалі

Британська модель вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

38-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася перед камерами фотографів у Палаці фестивалів у Каннах в червоній максісукні без бретельок, з драпуванням і з невеликою накидкою від Balenciaga Haute Couture. Модель доповнила свій лук чорними класичними туфлями-човниками на підборах, у неї у вухах були сережки-кліпси, гарне кольє на шиї, а на пальці виблискувала каблучка з великим каменем.

Розі зібрала своє світле волосся в тугий гладкий пучок, зробила виразний макіяж очей і трохи нанесла помади натурального відтінку на губи. Також модель мала світлий манікюр.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / © Getty Images

Розі Хантінгтон-Уайтлі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінофестивалі в Каннах з’явилася Анджеліна Джолі. Вона відвідала церемонію вручення премії Chopard Trophy, яку їй випала честь вручати цього року. Зірка сяяла в елегантній білій сукні від Tom Ford із колекції весна-літо 2025.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie