У червоній сукні і з гарним кольє на шиї: Розі Гайнтінгтон-Вайтлі сяяла на Каннському кінофестивалі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

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38-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася перед камерами фотографів у Палаці фестивалів у Каннах в червоній максісукні без бретельок, з драпуванням і з невеликою накидкою від Balenciaga Haute Couture. Модель доповнила свій лук чорними класичними туфлями-човниками на підборах, у неї у вухах були сережки-кліпси, гарне кольє на шиї, а на пальці виблискувала каблучка з великим каменем.

Розі зібрала своє світле волосся в тугий гладкий пучок, зробила виразний макіяж очей і трохи нанесла помади натурального відтінку на губи. Також модель мала світлий манікюр.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінофестивалі в Каннах з’явилася Анджеліна Джолі. Вона відвідала церемонію вручення премії Chopard Trophy, яку їй випала честь вручати цього року. Зірка сяяла в елегантній білій сукні від Tom Ford із колекції весна-літо 2025.

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Анджеліна Джолі / © Associated Press