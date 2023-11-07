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У червоній сукні і з клатчем-бантом: Нікі Гілтон в елегантному аутфіті з’явилася на премії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні і з клатчем-бантом: Нікі Гілтон в елегантному аутфіті з’явилася на премії

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

40-річна світська левиця у красивому вбранні з'явилася на модному івенті.

Нікі Гілтон стала гостею премії CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Перед фотографами вона постала у червоній бальній сукні максі без рукавів від бренду Alice + Olivia. У руці вона тримала бордовий клатчу вигляді банта, інкрустованого кристалами.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Нікі зробила елегантну зачіску, яку прикрасила червоною стрічкою. Свій образ Гілтон доповнила макіяжем із чорними стрілками, діамантовими сережками, брошкою у вигляді бантика і широким браслетом із камінням. Червоний манікюр завершив лук світської левиці.

Нагадаємо, премію відвідала Демі Мур, яка сяяла у срібній сукні з лелітками і з оголеними плечима від бренду Carolina Herrera. 

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