У червоній сукні і з кучерями: ефектний образ переможниці шоу "Холостяк-11"

Анна Богдан любить ділитися з фоловерами знімками своїх красивих луків.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram селфі, яке зробила перед дзеркалом. Дівчина продемонструвала ефектний аутфіт.
Одягнена вона була у закриту червону атласну сукню, яка добре облягала її струнку фігуру.
Лук Анна доповнила своїми фірмовими кучерями, вечірнім макіяжем і темним манікюром.
Нагадаємо, Богдан похизувалася гламурним луком під час відпочинку. Вона позувала у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй показати свої стрункі ноги.
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