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У червоній сукні і з кучерями: ефектний образ переможниці шоу "Холостяк-11"

У червоній сукні і з кучерями: ефектний образ переможниці шоу "Холостяк-11"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
790
Час на прочитання
1 хв
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У червоній сукні і з кучерями: ефектний образ переможниці шоу "Холостяк-11"

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан любить ділитися з фоловерами знімками своїх красивих луків.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram селфі, яке зробила перед дзеркалом. Дівчина продемонструвала ефектний аутфіт.

Одягнена вона була у закриту червону атласну сукню, яка добре облягала її струнку фігуру.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Лук Анна доповнила своїми фірмовими кучерями, вечірнім макіяжем і темним манікюром.

Нагадаємо, Богдан похизувалася гламурним луком під час відпочинку. Вона позувала у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй показати свої стрункі ноги. 

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Дата публікації
Перегляди
790
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