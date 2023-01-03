У червоній сукні і з кучерями: ефектний образ переможниці шоу "Холостяк-11"

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram селфі, яке зробила перед дзеркалом. Дівчина продемонструвала ефектний аутфіт.

Одягнена вона була у закриту червону атласну сукню, яка добре облягала її струнку фігуру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Лук Анна доповнила своїми фірмовими кучерями, вечірнім макіяжем і темним манікюром.

Нагадаємо, Богдан похизувалася гламурним луком під час відпочинку. Вона позувала у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй показати свої стрункі ноги.

Читайте також: