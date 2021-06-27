У червоній сукні і з локонами: Лідія Таран на кабріолеті покаталася Києвом

Ведуча ТСН показала, на чому вона каталася після роботи.

Лідія Таран покаталася столицею на ретро-автомобілі, біля якого влаштувала собі невелику фотосесію. В Instagram вона показала кілька знімків.

Позувала ведуча у червоній сукні довжини міді та коричневих босоніжках. Волосся її було укладене в локони, а на обличчі був легкий макіяж.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

"Кабріо, на який заслужила. Так, спекотно, так, повітря немає, так, сукня прилипає, бо на вулиці +42, але так красиво просто з роботи у вихідні я ще не в'їжджала. Тримаймось! Скоро відпустить, спека, маю на увазі", - написала під знімками ведуча.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

Таран любить червоний колір. Раніше вона продемонструвала розкішний аутфіт у довгій червоній сукні-кімоно з широкими рукавами та чорних шкіряних туфлях на шпильках.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

Читайте також: У шкільній формі та з братом: Лідія Таран показала своє архівне фото з останнього дзвоника

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання