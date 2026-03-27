У червоній сукні і з неохайним манікюром: Кетрін Ньютон на прем’єрі фільму «Гра в хованки 2» у Римі

Кетрін Ньютон / © Associated Press

Кетрін Ньютон відвідала прем’єру чорної комедії-горору «Гра в хованки: Я йду шукати» у Римі, у якому вона зіграла.

На червоній доріжці акторка постала у червоній оксамитовій сукні по фігурі з рюшами на подолі від бренду The New Arrivals. Вбрання мало глибокий округлий виріз. У руках вона тримала зображення своєї колеги зі стрічки Самари Вівінг, яка не змогла бути присутньою на заході — можливо через те, що перебуває на останньому місяці вагітності.

Аутфіт Ньютон доповнила червоними щільними колготами і червоними лакованими туфлями-човниками. У зірки було акуратне укладання та макіяж із червоною помадою і рум’янами. Свій лук вона завершила діамантовими прикрасами.

Псував образ Кетрін лише недоглянутий манікюр, який вона неодноразово демонструвала — лак був неакуратно нанесений і місцями обдертий.

Фільм «Гра в хованки: Я йду шукати» вже в українському прокаті.