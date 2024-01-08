У червоній сукні і з розкішним кольє: Джуліанна Мур із чоловіком прийшла на "Золотий глобус"

63-річна акторка обрала для своєї появи красивий образ lady in red.
Джуліанна Мур для червоної доріжки церемонії нагородження премії "Золотий глобус" обрала елегантну червону сукню з пишною спідницею і оголеними плечами від бренду Bottega Veneta.
Шию зірка прикрасила розкішним кольє від Cartier, а вуха – лаконічними діамантовими сережками-цвяшками. Вона зібрала волосся у хвіст і зробила макіяж із рожевою помадою.
Перед фотокамерами Джуліана Мур також позувала зі своїм чоловіком – режисером Бартом Фрейндлігом, який був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорні туфлі.
Нагадаємо, на премії побувала також Кейт Бекінсейл, яка сяяла у срібному вбранні, що складалося з боді зі стразами, без рукавів, та прозорої спідниці зі шлейфом.
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