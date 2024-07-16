У червоній сукні і з золотими ланцюжками: приваблива Ніколь Шерзінгер на вулицях Нью-Йорка

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls мала стрункий і гарний вигляд.
Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у центрі Нью-Йорка. Зірка мала яскравий і привабливий вигляд.
На Ніколь була червона обтисла сукня довжини міді на тонких бретельках і з драпуванням на ліфі. Зона декольте та шия були прикрашені делікатними золотими ланцюжками.
Вбрання Шерзінгер скомбінувала з бежевими гостроносими лакованими туфлями з прозорими деталями.
Артистка зробила хвилясте укладання з боковим проділом, одягла чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у лляній обтислій сукні і в золотих прикрасах з'явилася на Вімблдоні.
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