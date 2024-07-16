У червоній сукні і з золотими ланцюжками: приваблива Ніколь Шерзінгер на вулицях Нью-Йорка

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у центрі Нью-Йорка. Зірка мала яскравий і привабливий вигляд.

На Ніколь була червона обтисла сукня довжини міді на тонких бретельках і з драпуванням на ліфі. Зона декольте та шия були прикрашені делікатними золотими ланцюжками.

Вбрання Шерзінгер скомбінувала з бежевими гостроносими лакованими туфлями з прозорими деталями.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Артистка зробила хвилясте укладання з боковим проділом, одягла чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у лляній обтислій сукні і в золотих прикрасах з'явилася на Вімблдоні.

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