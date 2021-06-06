У червоній сукні-кімоно і з насиченим макіяжем: Лідія Таран продемонструвала розкішний образ

Ведуча ТСН похизувалася дуже красивим аутфітом.

Лідія Таран потішила своїх фоловерів в Instagram знімками свого нового і неймовірно красивого образу, який їй дуже пасує.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

На світлинах телезірка постала у довгій червоній сукні-кімоно з широкими рукавами та чорних шкіряних туфлях на шпильках.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

Волосся її було зібране в елегантну зачіску з випущеними спереду локонами, а на обличчі був насичений макіяж з акцентом на червоній помаді. Вуха Таран прикрасила гарними довгими сережками з білим та чорним камінням. Червоний манікюр завершив лук ведучої. Вона мала просто приголомшливий вигляд.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

"Розумною вже пробувала, тепер побуду тут просто красивою. Святкую літо і уявляю, що це в мене скоро випускний. Знову. Як вам моє червоне кімоно і зачіска чеченської жінки на весіллі, як сказала моя богиня mua and hair salgaluna?" – написала під світлинами Лідія.

Лідія Таран / Instagram Лідії Таран

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Підписники Таран, своєю чергою, засипали її компліментами у коментарях: "Гарна, як квітка, вам дуже личить!", "Неймовірна", "Яка ж шикарна, Лідо", "Однозначно, червоний - це ваш колір! Одягайте частіше на ТСН і, обов’язково, червону помаду", "Просто красуня", "Вам дуже пасує", "Дуже гарна", "Богиня!", "Розумна красуня".

А колега Лідії – Марічка Падалко зазначила: "Не відірвати очей".

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