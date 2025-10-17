У червоній сукні-комбінації з мереживом на пікантних місцях: Крістен Белл відвідала прем’єру в Голлівуді

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу Netflix «Ніхто цього не хоче» в Голлівуді. Акторка виконала головну роль у цьому проєкті, і тому вся увага була прикута до неї на заході.

Одягла вона червону сукню-комбінацію на тонких бретельках від бренду Alex Perry. Це було дуже креативне вбрання з ефектним V-подібним декольте, відкритою спиною і складками на асиметричній спідниці. Також сукню Крістен прикрашало мереживо, яке було на декольте, а також велика мереживна вставка прикрашала вбрання на спідниці спереду.

Крістен Белл / © Associated Press

Сукню Белл одягла в поєднанні з чорними туфлями і кількома прикрасами. Макіяж акторки був лаконічним і мінімальним, а зачіска являла собою просто легкі локони.

Крістен Белл / © Associated Press

У серіалі вона зіграла з актором Адамом Броуді, який теж прийшов на захід. Вони позували для фото разом.

Крістен Белл і Адам Броді / © Associated Press

Серіал, який вони презентували, розповідає романтичну історію про цікаву пару — рабина і жінку-агностику, яка веде подкаст про секс.