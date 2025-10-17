ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні-комбінації з мереживом на пікантних місцях: Крістен Белл відвідала прем’єру в Голлівуді

Такою ми Крістен ще не бачили.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Крістен Белл

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу Netflix «Ніхто цього не хоче» в Голлівуді. Акторка виконала головну роль у цьому проєкті, і тому вся увага була прикута до неї на заході.

Одягла вона червону сукню-комбінацію на тонких бретельках від бренду Alex Perry. Це було дуже креативне вбрання з ефектним V-подібним декольте, відкритою спиною і складками на асиметричній спідниці. Також сукню Крістен прикрашало мереживо, яке було на декольте, а також велика мереживна вставка прикрашала вбрання на спідниці спереду.

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл / © Associated Press

Сукню Белл одягла в поєднанні з чорними туфлями і кількома прикрасами. Макіяж акторки був лаконічним і мінімальним, а зачіска являла собою просто легкі локони.

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл / © Associated Press

У серіалі вона зіграла з актором Адамом Броуді, який теж прийшов на захід. Вони позували для фото разом.

Крістен Белл і Адам Броді / © Associated Press

Крістен Белл і Адам Броді / © Associated Press

Серіал, який вони презентували, розповідає романтичну історію про цікаву пару — рабина і жінку-агностику, яка веде подкаст про секс.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie