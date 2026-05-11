У червоній сукні-майці: Дженніфер Лопес вийшла у світ у вбранні, що ідеально підкреслювало фігуру
Вся увага була на зірці завдяки яскравому відтінку її сукні.
Акторка і співачка Дженніфер Лопес відвідала захід у Каліфорнії і вийшла на червону доріжку. Вона мала вишуканий і ефектний вигляд у яскраво-червоній сукні від бренду Maygel Coronel.
Сукня Дженніфер була на тонких бретельках, мала глибоке декольте і ідеально підкреслювала фігуру. На бедрах вбрання мало драпування, що нагадувало парео. Завдяки силуету і сміливому дизацну цей образ Лопес миттєво став одним із найяскравіших образів вечора.
Звісно, додавали луку розкішності і інші деталі, зокрема сумка коралового відтінку, мюлі на підборах, масивні прикраси і окуляри. Макіяж Лопес також був яскравим і виразним.
До речі, цього року зірка не була серед гостей легендарного Met Gala, що традиційно відбувся в Метрополітен-музеї.