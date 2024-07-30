У червоній сукні на бретельках: Джессіка Честейн з'явилася на заході Ralph Lauren

Голлівудська акторка Джессіка Честейн продемонструвала розкішну фігуру у червоній трикотажній сукні, яку одягла на захід організований брендом Ralph Lauren. Проходив він під час літніх Олімпійських ігор у Парижі, оскільки бренд є творцем олімпійської форми для збірної США.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Сукня акторки була трикотажною, трохи розкльошеною на спідниці, а також мала візерунок. Вона була на тонких бретельках і з глибоким V-подібним декольте.

Носила сукню Джессіка у поєднанні з яскравим патріотичним бомбером, який був виконаний у кольорах прапора Америки.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також кількома днями раніше Честейн сфотографували на трибунах, коли вона спостерігала за змаганнями зі спортивної гімнастики серед жінок. Цього разу вона була з особливою компанією – своїми двома дітьми – 6-річною дочкою Джульєттою та 4-річним сином Августом, які вийшли в світт вперше.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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