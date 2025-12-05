- Дата публікації
У червоній сукні на червону доріжку: Гіларія Болдвін прийшла на захід з чоловіком і затьмарила його
Подружжя Гіларія і Алек Болдвіни відвідали разом галавечір в музеї в Американському музеї природної історії.
Багатодітні батьки залишили своїх сімох дітей вдома і позували перед фотографами на червоній доріжці, усміхались і обіймались.
Однак 41-річна Гіларія просто затьмарила свого чоловіка-актора, оскільки її яскрава червона сукня стала головною окрасою червоної доріжки. Це було атласне вбрання-бюстьє складного дизайну та крою, оскільки на сукні були різноманітні вставки, а на спідниці «русалчин хвіст» шлейф та складки тканини.
Гіларія доповнила свій розкішний вечірній образ діамантовими прикрасами, зачіскою із вкладений у локони волоссям та яскравим макіяжем із червоною помадою на губах.