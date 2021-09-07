У червоній сукні на одне плече: ефектний аутфіт Катерини Кухар

Прима-балерина в образі lady in red з'явилася у танцювальному шоу.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram ефектний образ, в якому вона постала у ролі судді у першому ефірі 5-го сезону шоу "Танці з зірками".

На знімку, зробленому перед дзеркалом у гримерці, прима-балерина позувала у червоній асиметричній сукні з драпуванням на одне плече. З одного боку на талії вбрання прикрашала аплікація білої квітки.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Кухар зробили гарну зачіску, укладену назад, і насичений макіяж очей. На шиї у неї було делікатне намисто, а у вухах — сережки-цвяшки.

У підписі до фото Катерина написала, чого вона очікує від нового сезону танцювального шоу:

"Я чекаю феєрії і драми в одному флаконі! І поки немає такого емодзі, яке відобразить мої очікування... Але... є один аксесуар, за допомогою якого я кожен ефір буду давати знак... І цей аксесуар має свою загадкову мову".

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