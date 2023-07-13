У червоній сукні на тонких бретельках: Ванесса Кірбі під прицілом папараці в Нью-Йорку

Британка обрала вбрання у дуже яскравому відтінку та окуляри у ретростилі.

Акторка Ванесса Кірбі привернула увагу своїм новим сексуальним образом, коли прямувала на інтерв'ю до студії ABC у Нью-Йорку. На зірці фільму "Місія неможлива" була яскраво-червона сукня на тонких бретельках.

Вбрання ідеально сиділо на фігурі, підкреслюючи її. Також сукня мала глибоке декольте, тонкі бретельки, а ззаду на спідниці високий розріз. Єдиною прикрасою сукні була одна велика квітка на бретельці.

Образ Ванесса доповнила червоними босоніжками на високих підборах, сонцезахисними окулярами в оправі молочного відтінку, а також макіяжем та легким укладанням.

Ванесса Кірбі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на прем'єрі в Лондоні Ванесса Кірбі постала в елегантній обтислій сукні максі з бюстгальтером, який був частиною вбрання, а також продемонструвала лук в білизняному стилі і з сережками Cartier.

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