Олена Тополя

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Олена Тополя відвідала прем’єру нового фільму режисера Веса Андерсона — «Фінікійська схема», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver).

Співачка обрала ефектний образ, який відповідав дрескоду заходу — «Ретро, яскраві кольори, симетрія».

Олена Тополя

Олена постала у червоній сукні на тонких бретельках із чорним поясом на талії. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

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Олена Тополя

Свій аутфіт Тополя доповнила чорними оперними рукавичками, чорними лакованими туфлями з ремінцями і чорною сумочкою у білий горошок, прикрашеною білою квіткою.

Олена Тополя

Артистка зробила зачіску з локонами у ретростилі, гарний макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, вуха прикрасила елегантними сережками, а шию — перлинним намистом.

Олена Тополя

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки – Жа-Жа Корд (Бенісіо дель Торо), один із найбагатших людей Європи, який опиняється у вирі родинних інтриг і зіткнень зі своєю донькою — черницею Лізл (Міа Тріплтон).

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У фільмі знялися Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Білл Мюррей, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сера, Джеффрі Райт, Руперт Френд і Гоуп Девіс.

«Фінікійська схема» — це поєднання естетики, драми і тонкого гумору у найкращих традиціях Веса Андерсона.

Фільм вже в українському прокаті.