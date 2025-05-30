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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні, оперних рукавичках і перлах: Олена Тополя зачарувала ретрообразом на прем'єрі фільму "Фінікійська схема"
Співачка втілила ефектний лук у стилі фільмів культового режисера Веса Андерсона.
Олена Тополя відвідала прем’єру нового фільму режисера Веса Андерсона — «Фінікійська схема», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver).
Співачка обрала ефектний образ, який відповідав дрескоду заходу — «Ретро, яскраві кольори, симетрія».
Олена постала у червоній сукні на тонких бретельках із чорним поясом на талії. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
Свій аутфіт Тополя доповнила чорними оперними рукавичками, чорними лакованими туфлями з ремінцями і чорною сумочкою у білий горошок, прикрашеною білою квіткою.
Артистка зробила зачіску з локонами у ретростилі, гарний макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, вуха прикрасила елегантними сережками, а шию — перлинним намистом.
Про фільм:
У центрі сюжету стрічки – Жа-Жа Корд (Бенісіо дель Торо), один із найбагатших людей Європи, який опиняється у вирі родинних інтриг і зіткнень зі своєю донькою — черницею Лізл (Міа Тріплтон).
У фільмі знялися Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Білл Мюррей, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сера, Джеффрі Райт, Руперт Френд і Гоуп Девіс.
«Фінікійська схема» — це поєднання естетики, драми і тонкого гумору у найкращих традиціях Веса Андерсона.
Фільм вже в українському прокаті.