ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні, оперних рукавичках і перлах: Олена Тополя зачарувала ретрообразом на прем'єрі фільму "Фінікійська схема"

Співачка втілила ефектний лук у стилі фільмів культового режисера Веса Андерсона.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Тополя

Олена Тополя

Олена Тополя відвідала прем’єру нового фільму режисера Веса Андерсона — «Фінікійська схема», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver).

Співачка обрала ефектний образ, який відповідав дрескоду заходу — «Ретро, яскраві кольори, симетрія».

Олена Тополя

Олена Тополя

Олена постала у червоній сукні на тонких бретельках із чорним поясом на талії. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Олена Тополя

Олена Тополя

Свій аутфіт Тополя доповнила чорними оперними рукавичками, чорними лакованими туфлями з ремінцями і чорною сумочкою у білий горошок, прикрашеною білою квіткою.

Олена Тополя

Олена Тополя

Артистка зробила зачіску з локонами у ретростилі, гарний макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, вуха прикрасила елегантними сережками, а шию — перлинним намистом.

Олена Тополя

Олена Тополя

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки – Жа-Жа Корд (Бенісіо дель Торо), один із найбагатших людей Європи, який опиняється у вирі родинних інтриг і зіткнень зі своєю донькою — черницею Лізл (Міа Тріплтон).

У фільмі знялися Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Білл Мюррей, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сера, Джеффрі Райт, Руперт Френд і Гоуп Девіс.

«Фінікійська схема» — це поєднання естетики, драми і тонкого гумору у найкращих традиціях Веса Андерсона.

Фільм вже в українському прокаті.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie