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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні-пазлі: Дженна Ортега продемонструвала розкішне вбрання

Раніше сукню схожого дизайну носила Демі Мур.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега

22-річна акторка Дженна Ортега, яка прославилася головною роллю в серіалі «Венздей», з’явилася у чарівній сукні.

Дівчина одягла червоне вбрання від Oscar de la Renta на інтерв’ю для програми «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером». Це була сукня-пазл створена спеціально для неї. Вона пошита з безлічі маленьких шматочків, які зібрані між собою в розкішні квіти — деревоподібні півонії. Техніка в якій працювали майстри ательє бренду — це лазерна мозаїчна вишивка.

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Образ Дженна доповнила босоніжками червоного кольору та на високих підборах від бренду Christian Louboutin, а також яскравим макіяжем й укладанням.

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Сукня Дженни нагадала вбрання, яке носила раніше на прем’єрі фільму «Субстанція» акторка Демі Мур. Ось тільки сукня Демі була довга і відрізнялася не лише візерунком, а й тим, що підкладка у неї була чорною, а ось у Ортеги — тілесного кольору.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
278
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