- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1079
- Час на прочитання
- 2 хв
У червоній сукні Prada і з гарною зачіскою: Скарлетт Йоганссон сяяла на прем'єрі у Лондоні
Голлівудська акторка продемонструвала елегантний образ у яскравому вбранні, яке підкреслило її фігуру, та привернула увагу татуюванням на спині.
Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру фільму «Паперовий тигр» (Paper Tiger), яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю BFI. У стрічці акторка зіграла головну роль.
Для появи на червоній доріжці 41-річна знаменитість обрала яскравий образ. На ній була червона сукня на бретельках від Prada довжини максі, у якій вона стрункий вигляд.
Вбрання мало декольте у формі серця і драпування на ліфі. Від нього донизу спадала довга смуга тканини, створюючи красиві вертикальні складки.
Особливої уваги заслуговувала відкрита спина акторки, на якій можна було розгледіти її велике татуювання із зображенням троянд.
Аутфіт Скарлетт доповнила золотистим кольє-чокером Barron London з великим каменем посередині, маленькими сережками та каблучками.
Йоганссон продемонструвала стильну зачіску — коротке біляве каре з боковим проділом і підкрученими всередину кінчиками, укладене у стилі старого Голлівуду. Вона зробила макіяж з помадою коралового відтінку і перламутровий манікюр.
На червоній доріжці акторка також позувала зі своїм колегою за фільмом Адамом Драйвером та режисером стрічки Джеймсом Греєм. Чоловіки обрали для прем’єри стримані темні костюми.
До слова, «Паперовий тигр» (Paper Tiger) — американська кримінальна драма у стилі гангстерського нуару 2026 року, режисером і сценаристом якої став Джеймс Грей.
Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон з’явилася на вулицях Нью-Йорка у короткій графітовій сукні без рукавів.