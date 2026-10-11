У червоній сукні Prada і з гарною зачіскою: Скарлетт Йоганссон сяяла на прем'єрі у Лондоні

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру фільму «Паперовий тигр» (Paper Tiger), яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю BFI. У стрічці акторка зіграла головну роль.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Для появи на червоній доріжці 41-річна знаменитість обрала яскравий образ. На ній була червона сукня на бретельках від Prada довжини максі, у якій вона стрункий вигляд.

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Вбрання мало декольте у формі серця і драпування на ліфі. Від нього донизу спадала довга смуга тканини, створюючи красиві вертикальні складки.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Особливої уваги заслуговувала відкрита спина акторки, на якій можна було розгледіти її велике татуювання із зображенням троянд.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Аутфіт Скарлетт доповнила золотистим кольє-чокером Barron London з великим каменем посередині, маленькими сережками та каблучками.

Йоганссон продемонструвала стильну зачіску — коротке біляве каре з боковим проділом і підкрученими всередину кінчиками, укладене у стилі старого Голлівуду. Вона зробила макіяж з помадою коралового відтінку і перламутровий манікюр.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На червоній доріжці акторка також позувала зі своїм колегою за фільмом Адамом Драйвером та режисером стрічки Джеймсом Греєм. Чоловіки обрали для прем’єри стримані темні костюми.

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Джеймс Грей, Скарлетт Йоганссон, Адам Драйвер / © Associated Press

До слова, «Паперовий тигр» (Paper Tiger) — американська кримінальна драма у стилі гангстерського нуару 2026 року, режисером і сценаристом якої став Джеймс Грей.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон з’явилася на вулицях Нью-Йорка у короткій графітовій сукні без рукавів.

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