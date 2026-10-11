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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1079
Час на прочитання
2 хв

У червоній сукні Prada і з гарною зачіскою: Скарлетт Йоганссон сяяла на прем'єрі у Лондоні

Голлівудська акторка продемонструвала елегантний образ у яскравому вбранні, яке підкреслило її фігуру, та привернула увагу татуюванням на спині.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру фільму «Паперовий тигр» (Paper Tiger), яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю BFI. У стрічці акторка зіграла головну роль.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Для появи на червоній доріжці 41-річна знаменитість обрала яскравий образ. На ній була червона сукня на бретельках від Prada довжини максі, у якій вона стрункий вигляд.

Вбрання мало декольте у формі серця і драпування на ліфі. Від нього донизу спадала довга смуга тканини, створюючи красиві вертикальні складки.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Особливої уваги заслуговувала відкрита спина акторки, на якій можна було розгледіти її велике татуювання із зображенням троянд.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Аутфіт Скарлетт доповнила золотистим кольє-чокером Barron London з великим каменем посередині, маленькими сережками та каблучками.

Йоганссон продемонструвала стильну зачіску — коротке біляве каре з боковим проділом і підкрученими всередину кінчиками, укладене у стилі старого Голлівуду. Вона зробила макіяж з помадою коралового відтінку і перламутровий манікюр.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На червоній доріжці акторка також позувала зі своїм колегою за фільмом Адамом Драйвером та режисером стрічки Джеймсом Греєм. Чоловіки обрали для прем’єри стримані темні костюми.

Джеймс Грей, Скарлетт Йоганссон, Адам Драйвер / © Associated Press

Джеймс Грей, Скарлетт Йоганссон, Адам Драйвер / © Associated Press

До слова, «Паперовий тигр» (Paper Tiger) — американська кримінальна драма у стилі гангстерського нуару 2026 року, режисером і сценаристом якої став Джеймс Грей.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон з’явилася на вулицях Нью-Йорка у короткій графітовій сукні без рукавів.

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