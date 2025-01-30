У червоній сукні: розкішна Айла Фішер на прем'єрі "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

48-річна австралійська акторка мала приголомшливий вигляд на заході в Лондоні.
Айла Фішер відвідала прем'єрний показ нового фільму про Бріджит Джонс, який отримав цього разу назву "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". У фільмі Айла Фішер з'являється у ролі Ребеки, нової сусідки головної героїні.
На публіці акторка сяяла у довгій червоній сукні від бренду Marmar Halim, яку носила у поєднанні з аксесуарами від Jimmy Choo та золотими прикрасами. Вбрання мало квадратне декольте і широкі бретельки, воно обтискало фігуру і підкреслювало талію.
Айла трохи змінила зачіску — її волосся стало коротшим, а рудий колір темнішим, ніж вона носить зазвичай. Уклала його вона у легкі акуратні хвилі.
Головна зірка цього фільму — акторка Рене Зеллвеґер — вийшла в день цієї прем'єри на публіку в малиновій вінтажній сукні зі шлейфом, яка була створена брендом Balmain для колекції 2000 року.
В український прокат фільм вийде до Дня усіх закоханих 13 лютого.
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