У червоній сукні: розкішна Айла Фішер на прем'єрі "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Айла Фішер відвідала прем'єрний показ нового фільму про Бріджит Джонс, який отримав цього разу назву "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". У фільмі Айла Фішер з'являється у ролі Ребеки, нової сусідки головної героїні.

На публіці акторка сяяла у довгій червоній сукні від бренду Marmar Halim, яку носила у поєднанні з аксесуарами від Jimmy Choo та золотими прикрасами. Вбрання мало квадратне декольте і широкі бретельки, воно обтискало фігуру і підкреслювало талію.

Айла Фішер / Фото: Associated Press

Айла трохи змінила зачіску — її волосся стало коротшим, а рудий колір темнішим, ніж вона носить зазвичай. Уклала його вона у легкі акуратні хвилі.

Айла Фішер / Фото: Associated Press

Головна зірка цього фільму — акторка Рене Зеллвеґер — вийшла в день цієї прем'єри на публіку в малиновій вінтажній сукні зі шлейфом, яка була створена брендом Balmain для колекції 2000 року.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм вийде до Дня усіх закоханих 13 лютого.

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