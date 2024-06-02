У червоній сукні-сорочці: Алессандра Амбросіо під прицілом папараці на вулиці в Лос-Анджелесі

Колишня зірка Victoria's Secret – бразильська красуня Алессандра Амбросіо – потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Зірка прогулювалася вулицею, коли її сфотографували.

Модель була одягнена в червону сукню-сорочку виконану на затин, а також із двома розрізами – спереду та ззаду. Доповнила вона лук бежевим жакетом, що нагадував укорочений тренч, а також мюлями бежевого кольору та сумкою від Celine.

На очах моделі були сонцезахисні окуляри, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж на обличчі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Ці кадри були зроблені лише через кілька днів після того, як Амбросіо повернулася з Франції. Зірка сяяла серед гостей Каннського кінофестивалю, який традиційно проводився на Лазуровому узбережжі. Одного дня заходу вона вийшла на червону доріжку в рожевій сукні з чорними бантами від бренду Peter Dundas.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Читайте також: