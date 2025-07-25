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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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302
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та яскравих аксесуарах: попзірку Джессіку Сімпсон сфотографували папараці

Артистка одягнулася яскраво і була не проти фотографій.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

45-річна Джессіка Сімпсон, попзірка 2000-х, проводить зараз час у Нью-Йорку. Її помітили, коли вона прямувала до своєї машини в яскравому вбранні.

Джессіка одягла довгу сукню червоного відтінку, у якої було глибоке декольте, широкі бретелі та рюші. Доповнила це вбрання вона за допомогою яскравого бомбера з велюрової тканини, безлічі прикрас і незвичайної сумки в бохо-стилі від бренду Valentino. Також Сімпсон одягла гламурні окуляри, зробила макіяж, а волосся вклала в легкі хвилі.

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Артистка мала приголомшливий вигляд і здавалася дуже щасливою. Останніми роками в житті Джессіки відбулося багато змін, оскільки вона схудла на 45 кілограмів, а також нещодавно оголосила, що розлучається з чоловіком.

Також вона продовжує виступати й цього тижня взяла участь у концерті в Нью-Йорку, де виконала попурі зі своїх хітів I Think I’m in Love і With You. На сцену вона вийшла в оригінальній сукні від Retrofete і блискучому жакеті від Dries Van Noten.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

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