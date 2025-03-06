У червоній сукні та незвичайних туфлях: Камерон Діас відвідала модний показ у Парижі

Для Тижня моди вона обрала вбрання яскравого відтінку.
52-річна Камерон Діас, яка нещодавно повернулася у світ кіно після перерви, знову вийшла на публіку. Акторка відвідала Тиждень моди в Парижі, зокрема, шоу бренду Stella McCartney. Відома модельєрка презентувала публіці колекцію осінь-зима 2025-2026.
Камерон під час показу сиділа у першому ряду з іншими знаменитостями, серед яких можна було побачити також Кейт Мосс та Анну Вінтур. Також вона позувала для фото із блогеркою К'ярою Ферраньї.
Діас одягла того дня червону мідісукню з оригінальними широкими рукавами та об'ємним верхом, який прикрашало драпування. Носила сукню вона у поєднанні з молочним пальтом та оригінальними туфлями з довгим квадратним мисом.
Волосся Діас зібрала в "недбалу" зачіску, доповнила образ золотими сережками, а також коричневою сумкою з короткими ручками.
Нагадаємо, що акторка нещодавно знялася в екшені "Знову у справі" для Netflix, презентація якого відбулася в Лондоні.
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