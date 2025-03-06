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У червоній сукні та незвичайних туфлях: Камерон Діас відвідала модний показ у Парижі

У червоній сукні та незвичайних туфлях: Камерон Діас відвідала модний показ у Парижі

Камерон Діас / Фото: Associated Press

Для Тижня моди вона обрала вбрання яскравого відтінку.

52-річна Камерон Діас, яка нещодавно повернулася у світ кіно після перерви, знову вийшла на публіку. Акторка відвідала Тиждень моди в Парижі, зокрема, шоу бренду Stella McCartney. Відома модельєрка презентувала публіці колекцію осінь-зима 2025-2026.

Камерон під час показу сиділа у першому ряду з іншими знаменитостями, серед яких можна було побачити також Кейт Мосс та Анну Вінтур. Також вона позувала для фото із блогеркою К'ярою Ферраньї.

Камерон Діас та Кейт Мосс / © Associated Press
Камерон Діас та Кейт Мосс / Фото: Associated Press
Камерон Діас та Кьяра Ферраньї / © Associated Press
Камерон Діас та Кьяра Ферраньї / Фото: Associated Press

Діас одягла того дня червону мідісукню з оригінальними широкими рукавами та об'ємним верхом, який прикрашало драпування. Носила сукню вона у поєднанні з молочним пальтом та оригінальними туфлями з довгим квадратним мисом.

Камерон Діас / © Associated Press
Камерон Діас / Фото: Associated Press

Волосся Діас зібрала в "недбалу" зачіску, доповнила образ золотими сережками, а також коричневою сумкою з короткими ручками.

Камерон Діас / © Associated Press
Камерон Діас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що акторка нещодавно знялася в екшені "Знову у справі" для Netflix, презентація якого відбулася в Лондоні.

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