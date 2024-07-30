У червоній сукні та під руку з чоловіком: топмодель Міранда Керр на президентській вечері на честь Олімпіади-2024

Зіркова пара не змогла пропустити таку урочисту подію.
41-річна австралійська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret – Міранда Керр – та її чоловік – американський бізнесмен, творець мобільного додатку Snapchat, мільярдер Еван Шпігель – відвідали президентську вечерю, присвячену відкриттю літніх Олімпійських ігор 2024 року.
На урочисту подію модель вибрала яскравий образ – вона одягла червону сукню на тонких бретельках і з накидкою, яку доповнила витонченими босоніжками в тон та маленькою чорною сумкою Lady Dior. Волосся вона зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила природний макіяж.
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Еван був у класичному темно-синьому костюмі з краваткою.
До речі, наприкінці лютого цього року Міранда Керр стала мамою вчетверте. Вона народила сина. Це вже четвертий син моделі. Назвали його П'єром.
Нагадаємо, раніше супермодель Наомі Кемпбелл показала, як брала участь в естафеті олімпійського вогню та несла смолоскип на Олімпіаді-2004 в Афінах.
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