У червоній сукні та плетених сандалях: Тіна Кунакі відвідала модне шоу у Парижі

У червоній сукні та плетених сандалях: Тіна Кунакі відвідала модне шоу у Парижі

Французька модель Тіна Кунакі відвідала показ Alexandre Vauthier Haute Couture Fall Winter 2022-2023 під час Тижня моди, що триває у Парижі.

На показ 25-річна Тіна приїхала в червоній струмливій сукні в підлогу і молочно-бежевих босоніжках на зав'язках-шнурівках. Тіна зібрала волосся у низький пучок і зробила максимально природний макіяж на обличчі.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Раніше Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель відвідали показ бренду Alaia, який відбувся в Парижі під час Тижня високої моди. Того дня модель привернула увагу ефектним образом, який вибрала для світського виходу.

Тіна була в джинсах кльош із величезними штанинами. Незвичайні штани Тіна поєднувала з білою укороченою сорочкою, що підкреслює талію та мюлями з прозорими деталями.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Раніше ми показували образ Кіри Найтлі, яка приїжджала подивитися шоу Chanel у Парижі.

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