У червоній сукні та плетених сандалях: Тіна Кунакі відвідала модне шоу у Парижі

Французька модель Тіна Кунакі відвідала показ Alexandre Vauthier Haute Couture Fall Winter 2022-2023 під час Тижня моди, що триває у Парижі.
На показ 25-річна Тіна приїхала в червоній струмливій сукні в підлогу і молочно-бежевих босоніжках на зав'язках-шнурівках. Тіна зібрала волосся у низький пучок і зробила максимально природний макіяж на обличчі.
Раніше Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель відвідали показ бренду Alaia, який відбувся в Парижі під час Тижня високої моди. Того дня модель привернула увагу ефектним образом, який вибрала для світського виходу.
Тіна була в джинсах кльош із величезними штанинами. Незвичайні штани Тіна поєднувала з білою укороченою сорочкою, що підкреслює талію та мюлями з прозорими деталями.
Раніше ми показували образ Кіри Найтлі, яка приїжджала подивитися шоу Chanel у Парижі.
Читайте також:
- В оригінальному жакеті із широкими плечима: стильна Емма Вотсон відвідала показ Schiaparelli
- В елегантній сукні з флористичним принтом: красива Мей Маск на показі Dior у Парижі
- У твідовому костюмі та босоніжках на екстремально високій платформі: принцеса Таїланду у стильному луці прийшла на показ Chanel