У червоній сукні та прозорих мюлях: колишня дівчина Брукліна Бекхема сходила на тусовку

Гана Крос / © Getty Images

Реклама

Гана Крос приїхала на турнір Cartier Queen’s Cup Polo 2025 в Guards Polo Club в червоній сукніміді з короткими рукавами і взута в прозорі туфлі-мюлі на підборах. У дівчини було розпущене її довге волосся, яке вона пофарбувала у світлий відтінок.

Модель зробила легкий денний макіяж, одягла золоті сережки-кільця, годинник та кілька каблучок на пальці, а також у неї на зап’ясті був годинник, а в руках вона тримала маленьку білу сумку. Манікюр у Гани також був виконаний у світлому відтінку.

Гана Крос / © Getty Images

Також цей захід відвідали сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Дівчата обрали білі луки для виходу у світське суспільство.

Реклама

Сестри Спенсер / © Getty Images