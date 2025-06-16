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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та прозорих мюлях: колишня дівчина Брукліна Бекхема сходила на тусовку

Колишня дівчина Брукліна Бекхема була заскочена на публічному заході в Guards Polo Club у передмісті Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гана Крос

Гана Крос / © Getty Images

Гана Крос приїхала на турнір Cartier Queen’s Cup Polo 2025 в Guards Polo Club в червоній сукніміді з короткими рукавами і взута в прозорі туфлі-мюлі на підборах. У дівчини було розпущене її довге волосся, яке вона пофарбувала у світлий відтінок.

Модель зробила легкий денний макіяж, одягла золоті сережки-кільця, годинник та кілька каблучок на пальці, а також у неї на зап’ясті був годинник, а в руках вона тримала маленьку білу сумку. Манікюр у Гани також був виконаний у світлому відтінку.

Гана Крос / © Getty Images

Гана Крос / © Getty Images

Також цей захід відвідали сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Дівчата обрали білі луки для виходу у світське суспільство.

Сестри Спенсер / © Getty Images

Сестри Спенсер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
410
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