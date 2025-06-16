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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні та прозорих мюлях: колишня дівчина Брукліна Бекхема сходила на тусовку
Колишня дівчина Брукліна Бекхема була заскочена на публічному заході в Guards Polo Club у передмісті Лондона.
Гана Крос приїхала на турнір Cartier Queen’s Cup Polo 2025 в Guards Polo Club в червоній сукніміді з короткими рукавами і взута в прозорі туфлі-мюлі на підборах. У дівчини було розпущене її довге волосся, яке вона пофарбувала у світлий відтінок.
Модель зробила легкий денний макіяж, одягла золоті сережки-кільця, годинник та кілька каблучок на пальці, а також у неї на зап’ясті був годинник, а в руках вона тримала маленьку білу сумку. Манікюр у Гани також був виконаний у світлому відтінку.
Також цей захід відвідали сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Дівчата обрали білі луки для виходу у світське суспільство.