У червоній сукні та сріблястих туфлях: яскрава Амаль Клуні сяяла на прем'єрі фільму

Цього разу показ нової режисерської роботи Клуні відбувся у кінотеатрі SIFF Cinema у Сіетлі.

Амаль приїхала на нього в червоній сукні-міді без рукавів і з великими паєтками, взута в сріблясті туфлі-човники на підборах, у руці тримала золотий клатч, її каштанове густе волосся було розпущене, на обличчі був гарний макіяж у нюдових відтінках, а в вухах сережки-висячки. Також до тону вбрання Амаль зробила манікюр.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Її чоловік Джордж був у синьому джемпері та сірих штанах, а також у довгому вовняному пальті. Він тримав дружину за руку, коли їх фотографували репортери.

Минулого виходу подружжя відвідало прем'єрний показ у Лондоні. Тоді Амаль сяяла в розкішному чорному ансамблі і була втіленням витонченості та елегантності. Вона одягла корсетний топ і штани, взула туфлі-човники і в руках тримала клатч.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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