У червоній сукні та туфлях-човниках: Карлі Клос в об'єктивах вуличних фотографів

Карлі Клосс була присутня на парфумерній вечірці Carolina Herrera Good Girl у Silencio. Модель і мати двох дітей зазнімкували дорогою на захід.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Клос одягла ефектну червону сукню міді з високою горловиною і довгими рукавами, яку поєднувала з мініатюрним клатчем і туфлями-човниками з лакованими носами на підборах. Дівчина розпустила своє каштанове волосся і зробила вечірній макіяж. А з прикрас одягла золоті сережки та золотий браслет.

Напередодні Карлі була заскочена фотографами на прогулянці в Сохо. У повсякденному житті модель мала досить скромний вигляд і була у чорній футболці, кофті на замку, лосинах та кросівках. Волосся її було зібране в хвіст, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

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