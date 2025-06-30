У червоній сукні та з діамантовим кольє на шиї: ефектна Скарлетт Йоганссон сяяла на прем’єрі фільму

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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Днями знаменитість була присутня на прем’єрі фільму в Шанхаї. Скарлетт вийшла на червону доріжку в червоній максісукні на тонких бретельках, яка чудово підкреслювала декольте. На шиї у Йоганссон було кольє з діамантів, вона зібрала волосся в тугий низький пучок і зробила виразний макіяж очей з бронзовими тінями, стрілками та пишними віями. Також зірка мала безліч сережок у вухах.

Манікюр Скарлетт був виконаний у світлому відтінку, а на пальцях виблискувало кілька каблучок.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Нещодавно ми показували, який образ актриса обрала для прем’єри фільму у Нью-Йорку. Тоді на ній була сукня від бренду Givenchy на бретельках, з декольте, а спідницю прикрашали волани із кремового шифону.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press