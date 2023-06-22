У червоній сукні та з гарним макіяжем: зірка "Сексу і міста" Крістін Девіс на особливій вечері

Зірка підкреслила фігуру яскравим вбранням.
Акторка Крістін Девіс напередодні виходу серіалу "І просто так…" відвідала ще один гламурний захід у Нью-Йорку — вечерю організовану Haute Living на її честь. Нещодавно акторка з'явилася на обкладинці видання.
А ось для вечері вона одягла червону сукню-футляр із рукавами-ліхтариками та напівквадратним декольте. Елегантне вбрання вона доповнила квадратним сатиновим клатчем, гламурними босоніжками на підборах та прикрасами.
Волосся Крістін було укладено в елегантні локони, а на обличчі їй зробили гарний макіяж з помадою коралового кольору.
Підтримати її прийшли колеги з серіалу "І просто так..." Ніколь Арі Паркер, Карен Піттман та Синтія Ніксон.
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