У червоній сукні та з каффами у вигляді змій: іспанська акторка сяяла на престижній церемонії

У червоній сукні та з каффами у вигляді змій: іспанська акторка сяяла на престижній церемонії

Акторка любить сміливі образи та ефектні аксесуари.

25-річна акторка Мілена Сміт стала однією з гостей престижної іспанської церемонії Feroz Awards, яка відбулася в Сарагосі. На червоній доріжці зірка з'явилася у незвичайній червоній сукні від бренду Mônot із декольте у вигляді трикутників. Фасон вбрання також відкрив деякі тату знаменитості.

Доповнила ефектний образ Мілена величезними зеленими сережками-каффами у вигляді змій, а також з червоною помадою на губах.

Мілена Сміт / Getty Images

Нагадаємо, що ім'я Мілени прогриміло цього року після драматичного фільму "Паралельні матері", в якому вона знялася з Пенелопою Крус.

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