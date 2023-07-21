У червоній сукні та з синами від скандального Піке: Шакіра прийшла на музичну премію в Пуерто-Ріко

Зірка забрала додому вісім нагород із цього заходу.

46-річна співачка Шакіра відвідала музичну премію Premios Juventud, яка відбулася у Пуерто-Ріко. На сцені зірка з'явилася в ефектній червоній мінісукні асиметричного дизайну — у вбрання був один рукав і виріз спереду.

Шакіра / Фото: Getty Images

Також сукню співачки прикрашало безліч оборок та вирізи на талії. Образ вона доповнила об'ємним укладанням та макіяжем.

На премії Шакіра забрала вісім нагород, у тому числі за найкращий поптрек.

Шакіра / Фото: Getty Images

Однак головною подією цього заходу стало те, що зірка прийшла на нього зі своїми двома синами від екскоханого Жерара Піке: 10-річним Міланом та семирічним Сашою.

Шакіра із синами / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого року Шакіра розійшлася з футболістом Жераром Піке через його зради, а потім публічно помстилася випустивши пісню.

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