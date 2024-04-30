У червоній сукні та з високим хвостом: Енн Гетеуей на прем'єрі ромкому в Нью-Йорку

Акторка Енн Гетеуей відвідала прем'єрний показ романтичної комедії "Думка про тебе", що відбувся у Нью-Йорку. У цьому фільмі Енн зіграла головну роль, тому була зіркою заходу.

На червону доріжку акторка вийшла в довгій червоній сукні від Versace у якої не було бретельок. Вбрання мало фігурне декольте, розріз на спідниці та декоровані шовком прострочення.

Під грудьми сукня мала дві вставки з бежевою тканиною, яка створювала ефект голого тіла.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Образ Енн доповнила лаконічним макіяжем, прикрасами із діамантами та смарагдами від Bvlgari, а також червоними туфлями.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Волосся зірка зібрала у високий хвіст.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

За сюжетом фільму, Енн грає 40-річну розлучену жінку на ім'я Софі. Через колишнього чоловіка вона змушена сама везти 15-річну доньку на фестиваль "Коачелла", де зустрічає 24-річного хлопця Гейса Кемпбелла, соліста популярного гурту August Moon, з яким у неї зав'язується роман.

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