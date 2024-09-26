У червоній сукні та зі сльозою зі стразів: Леді Гага на прем'єрі фільму "Джокер" у Лондоні

Це одна з найочікуваніших картин року і Гага, як виконавиця головної ролі, особливо ретельно готується до червоних доріжок.

Вже 3 жовтня в український прокат виходить фільм "Джокер: Божевілля на двох", в якому до Гоакіна Фенікса приєднається Леді Гага. Тому актори вирушили у промотур для просування своєї нової роботи.

Перша прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, а 25 вересня його презентували публіці у Лондоні. На червону доріжку Гага вийшла у червоному вбранні.

На голлівудській акторці був костюм від бренду Celine. Образ складався з креативного жакета з рукавами фасону жиго та сукні з V-подібним декольте та довгою пишною спідницею з важкої щільної тканини.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Образ Леді Гага доповнила прикрасами від Tiffany & Co.: сережками з жовтими діамантами у вухах, браслетом на руці, а також культовим аксесуаром бренду — пташкою, яка тримає дорогоцінний камінь у лапах (таку ж брошку якось одягала акторка Блейк Лайвлі).

Особливо цікавими у луку були зачіска та макіяж. Гага одягла червоно-чорну перуку з каре, освітлила брови і в неї був макіяж очей блакитними тінями і стразами, які імітували сльозу.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Компанію акторці на червоній доріжці склав її наречений Майкл Поланскі. Вони позували обійнявшись і демонстрували почуття одне до одного на публіці.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

Звичайно ж, з акторкою також вийшов на червону доріжку та її колега з фільму Гоакін Фенікс – виконавець головної ролі. Актор був у штанах, білій сорочці, краватці та кедах. Замість піджака він віддав перевагу чорному бомберу.

Леді Гага та Гоакін Фенікс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що під час знімань акторів кілька разів заскочували папарацці, тому нам вдалося зазирнути у залаштування цього проєкту до його виходу на екрани. Гага у фільмі втілить роль божевільної подруги головного героя — Гарлі Квін. Якось її сфотографували у темно-зеленому вінтажному оксамитовому пальті 1960-х років із оздобленням зі штучного хутра та у вбранні, яке нагадую образ арлекіна.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також під приціл фотографів потрапив і Фенікс, але він був у сірому брудному костюмі та з розквецяним на обличчі макіяжем.

Гоакін Фенікс / Фото: Getty Images

Леді Гага та Гоакін Фенікс / Фото: Getty Images

Режисером фільму знову виступив Тодд Філліпс. У центрі сюжету знову буде Артур Флек, який тепер перебуватиме в лікарні "Аркхем". Він чекає на суд через злочини, скоєні ним в образі Джокера. Розриваючись між двома особистостями, Артур не лише пізнає справжнє кохання, а й знайде музику, яка завжди грала всередині нього.

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